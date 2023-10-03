Лает, как собака, но охотится на крыс: в Бразилии обнаружили самое странное животное в мире

Дмитрий Гурин

Ну как охотник со стажем скажу. Мордочка точно лисья но вот глаза и шерсть не лисьи от слова совсем. Да и глаза не совсем собачьи. по виду глаз на 1 фото явно ночной хищник хотя может и ракурс не совсем удачный.