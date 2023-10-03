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Лает, как собака, но охотится на крыс: в Бразилии обнаружили самое странное животное в мире

Лает, как собака, но охотится на крыс: в Бразилии обнаружили самое странное животное в мире

Необычный окрас и поведение беспризорной собаки в Бразилии привлекли внимание местных зоологов. Животное приманили едой и начали исследовать — молодой щенок лаял словно собака, но охотился на крыс почти как настоящая кошка.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Очаровательное создание!!!
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7 час.
Дмитрий Гурин
Ну как охотник со стажем скажу. Мордочка точно лисья но вот глаза и шерсть не лисьи от слова совсем. Да и глаза не совсем собачьи. по виду глаз на 1 фото явно ночной хищник хотя может и ракурс не совсем удачный.
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6 час.
Z Muliphein
Так ведь писали уже, что померло животное... Жалко, хорошее, и взгляд какой🥹
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5 час.

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