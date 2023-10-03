Лает, как собака, но охотится на крыс: в Бразилии обнаружили самое странное животное в мире

Необычный окрас и поведение беспризорной собаки в Бразилии привлекли внимание местных зоологов. Животное приманили едой и начали исследовать — молодой щенок лаял словно собака, но охотился на крыс почти как настоящая кошка.
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