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«Мощный провал ВСУ»: Армия РФ совершила крупный прорыв под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«Мощный провал ВСУ»: Армия РФ совершила крупный прорыв под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: ВС России наступают между ж/д и Бердычами, имели успех, пройдя вперед более километра.

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