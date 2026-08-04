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За рулем

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Бензин Евро-3 — приговор турбомотору?

Бензин Евро-3 — приговор турбомотору?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Слышал, что правительство разрешило выпускать топливо класса К3. Оно точно не «приговорит» современные турбомоторы?Ответ экспертаСергей Зиновьев, «За рулем»:– При кратковременном использовании топливо с повышенным содержанием серы большого вреда, скорее всего, нанести не успеет.

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