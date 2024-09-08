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Моргенштерн удалил все посты из своего Telegram-канала

Моргенштерн удалил все посты из своего Telegram-канала

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев*) удалил все посты из своего Telegram-канала. Произошло это сразу после того, как на него в России завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

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