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Жена больного раком Карла III сообщила о новой смерти в окружении

Жена больного раком Карла III сообщила о новой смерти в окружении

Королева Камилла поделилась личными переживаниями.Семья короля Британии Карла III похоже переживает непростые времена, и в последнее время в СМИ регулярно появляются тревожные новости о жизни монарха и его близких.

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