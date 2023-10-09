Андрей Бочкарёв: на Бирюлёвской линии метро появятся станции двух типов

На Бирюлевской линии метро в ходе строительства планируют возводить станции как с одной, так и с двумя платформами, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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