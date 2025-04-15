Картины ветеранов покажут на экране стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне готовятся в Новосибирске. Экраны стелы «Город трудовой доблести» наполнились новым содержанием: на них транслируется медиаэкспозиция, состоящая из картин художников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии