Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» рано или поздно снова начнут работать.
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