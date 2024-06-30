В Тверской области прошёл слёт туристов-школьников

В Тверской области прошёл Областной слёт туристов-школьников. Ежегодно его участниками становятся ребята из разных уголков Верхневолжья, чтобы продемонстрировать свои навыки в туристских и краеведческих состязаниях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии