«Одна группа крови». Елизавета Боярская рассказала о дружбе с Козловским

«Одна группа крови». Елизавета Боярская рассказала о дружбе с КозловскимSlide image for gallery: 14812 | В прессе пишут, что человеком, из-за которого Боярская и Козловский разошлись, стал отец девушки – Михаил Боярский.
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