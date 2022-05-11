Как реанимировать орхидею

Подарить вторую жизнь пожелтевшей орхидее, которая давно не выпускала цветы, ещё можно. Реанимируйте свою красавицу простым, безобидным и никак не вредящим ей способом! Старые листья удалите: аккуратно порвите их пополам и просто снимите с цветка.