Бестугин: На складе в Петербурге могли сгореть до 9% всех заказов Wildberries

Почти 9% всех заказов Wildberries отгружали со сгоревшего склада маркетплейса в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал сооснователь группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антон Бестугин, сообщает РИА Новости.
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