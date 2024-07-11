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Царьград

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В Politico раскрыли, какое наказание ЕС готовит для Орбана за его визит в Россию

В Politico раскрыли, какое наказание ЕС готовит для Орбана за его визит в Россию

ЕС хочет бойкотировать встречи глав европейских МИД под эгидой ВенгрииБуквально неделю назад в России побывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что не больно понравилось его европейским партнёрам.

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