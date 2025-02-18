Большинство опрошенных россиян уверены, что четырехдневка уменьшит уровень стресса

И повысит настроение Большинство опрошенных россиян (61%) уверены, что сокращение рабочей недели положительно скажется на их настроении, уменьшив уровень стресса, свидетельствуют результаты опроса, сообщает RT.
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