﻿Суд взыскал с администрации Белева 15 тысяч рублей за нападение бездомной собаки на ребенка

В декабре прошлого года 13-летнего мальчика в Белеве покусала бездомная собака. Суд рассмотрел дело в отношении районной администрации и признал нарушение в содержании безнадзорных животных, сообщает прокуратура Тульской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии