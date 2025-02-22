Космонавты МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) космонавты Алексей Овчинин, Александр Горбунов и Иван Вагнер обратились к российским военнослужащим с поздравлениями в честь их профессионального праздника — Дня защитника Отечества.
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