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Мировое обозрение

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Дрон ВСУ атаковал семью с младенцем из Константиновки при эвакуации

Дрон ВСУ атаковал семью с младенцем из Константиновки при эвакуации

Эта история из Константиновки — не просто сюжет для военной хроники. Это тест на человечность. Украинский беспилотник атаковал семью с младенцем, которая пыталась уехать из обесточенного города.

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