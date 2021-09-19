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Андрей АРШАВИН: «Спартак» в глобальном кризисе. Из него не выведет даже победа над ЦСКА

Андрей АРШАВИН: «Спартак» в глобальном кризисе. Из него не выведет даже победа над ЦСКА

Бывший игрок «Зенита», а ныне директор департамента развития молодежного футбола в академии клуба Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что «Спартак» находится в глубоком кризисе, который не исчезнет даже в случае победы в дерби с ЦСКА.

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