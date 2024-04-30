Переворот либералов в России. 1917, 1991 и 2030.....

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Сталина хочу!
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3 час.
Владислав Владислав
Было ... И не такое ...
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55 мин.
Владислав Владислав
Он у нас уже есть. ЛОсторожный, прагматичный, взвешивающий каждый свой шах. И это Путин.
Ответить
55 мин.

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