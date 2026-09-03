Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Почему российский 5G запускают в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, а не в стандартном 3,5 ГГц

Почему российский 5G запускают в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, а не в стандартном 3,5 ГГц

Пятое поколение беспроводной сотовой связи или просто 5G активно используется в странах мира уже больше пяти лет.

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