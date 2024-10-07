Банки хотят внедрить покупку сигарет и алкоголя по биометрии

До сих пор многие россияне не принимают биометрию и всячески избегают сдачи биометрических данных. Но как заставить граждан сделать то, чего они делать категорически не хотят? Кажется, «Сбер» нашёл способ.
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