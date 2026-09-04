‼️🇺🇦💥В Николаеве нанесен удар по гипермаркету "Эпицентр" и ж/д Дроны ударили по гипермаркету и железнодорожной инфраструктуре.
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