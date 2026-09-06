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Чжэн о победе над Киз на US Open: «Когда уступала со счетом 0:5, первое, о чем я подумала: «Я просто хочу выиграть один гейм»

Циньвэнь Чжэн рассказала, что чувствовала во время камбэка с 0:5 в третьем сете в матче с Мэдисон Киз .

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