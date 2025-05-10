Индия сообщила об ограниченном ущербе своим авиабазам после атак Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая. /ТАСС/. Индийские военные сообщили об «ограниченном ущербе» своему оборудованию и персоналу на базах ВВС на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в Патханкоте и Адампуре (оба — штат Пенджаб) и в Бхудже (штат Гуджарат).
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