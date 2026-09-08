С 1 января 2027 года изменится порядок назначения страховых пенсий по старости

С 1 января 2027 года в России страховые пенсии по старости — включая досрочные — будут назначать автоматически, без заявления гражданина.
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