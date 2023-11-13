В Казани на прошлой неделе родились 190 мальчиков и 213 девочек

На прошлой неделе в Казани родились 190 мальчиков и 213 девочек. Об этом сообщили в мэрии города. Наиболее популярными именами стали Марк, Андрей, Александр, Амир, Карим, Матвей, Амина, Василиса, Ева, София, Мирослава и Лейла.