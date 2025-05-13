В окружении Зеленского активно ищут способы вытащить его из «стамбульской ловушки»

Теневая фигура украинского политикума и по совместительству глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в срочном порядке ищет с партнерами и советниками, как выйти из «стамбульского гамбита», который разыграли на двоих президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп.