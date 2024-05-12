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Лавиолетт о 3:4 с «Каролиной»: «Не думаю, что «Рейнджерс» были не готовы. По моментам 7:6 или 6:6, но у нас были заметные ошибки в обороне»

Клуб из Нью-Йорка уступил «Каролине» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4, 3-1).  После первого периода «Харрикейнс» вели со счетом 3:1.

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