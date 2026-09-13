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За рулем

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Эти «китайцы» в Европе нарасхват: некоторые из них продают и в России

Эти «китайцы» в Европе нарасхват: некоторые из них продают и в России

Китайские бренды по-прежнему чувствуют себя на российском рынке очень уверенно. По подсчетам «Автостата», за семь месяцев 2026 года на них пришлось 40,9% всех проданных машин.

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