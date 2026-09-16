Золото и платина выросли на глобальном рынке драгметаллов

Фьючерсные торги на рынке золота обеспечивают средний дневной оборот порядка 50-70 млрд USD, внебиржевой сегмент — около 60-80 млрд USD в сутки.
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