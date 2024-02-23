В Китае пригрозили «мерами» из-за санкций Великобритании против России

В посольстве КНР указали, что действия Лондона были не обоснованы международным правом. Пекин заявил о готовности принять меры в ответ на новые санкции в отношении России со стороны Великобритании, которые коснулись трех китайских производителей.
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