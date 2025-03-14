В Ленобласти с осени на хранение заложено 16 тысяч тонн семенного картофеля

В 2,1 раза больше собственных потребностей региона В хозяйствах Ленобласти уже заняты подготовкой к посевной – материал надо перебрать и «протравить» от болезней, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.
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