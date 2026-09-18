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Явка в Петербурге превысила 27% по итогам первого дня голосования на выборах

Явка в Петербурге превысила 27% по итогам первого дня голосования на выборах

Сегодня, 18 сентября, завершился первый день голосования. Как сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, по состоянию на 20:00 явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва составила 27,10% избирателей, что составляет 1 100 453 человека.

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