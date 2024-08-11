Коц: стала понятна тактика ведения боев со стороны ВСУ в Курской области

Украинские вооружённые силы (ВСУ) изменили тактику ведения боевых действий в Курской области, сообщил находящийся в зоне конфликта военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, 11 августа в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии