Военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в статье на платформе Substack пишет, что ситуация вокруг Калининграда вызывает тревогу из-за воинственных заявлений стран Североатлантического альянса.
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