Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Алексей Олейник 26 марта проведет бой с Илиром Латифи

Стал известен соперник российского тяжеловеса UFC Алексея Олейника. 26 мата на турнире UFC Fight Night в Коламбусе Олейник подерется с Илиром Латифи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх