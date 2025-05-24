Расчёт «Искандера» поразил контейнеровоз с военным грузом, шедшем в порт Одессы

В ночь на 23 мая расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» провели высокоточную атаку, нанеся сокрушительный групповой удар по контейнеровозу, доставлявшему военные грузы в порт Одессы, а также по складу контейнеров в портовой зоне.