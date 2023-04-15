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Вспомнить и прослезиться: 30 фотографий про золотые деньки в общаге

Вспомнить и прослезиться: 30 фотографий про золотые деньки в общаге

В нашей стране студенты считаются одними из самых терпеливых и изобретательных существ! Ведь кто, как не они могут месяц питаться без копейки денег в кармане, варить суп «из ничего» и устраивать самые бюджетные, но при этом самые веселые вечеринки.

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