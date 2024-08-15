Экономика Украины и война: будущее ГТС, остановка Кремля и санкции ЕС против украинского бизнеса

© коллаж Украина.Ру Вчера 719 прочитали Главная тема середины августа — ситуация с транзитом газа по украинской ГТС от газоизмерительной станции "Суджа", которую захватили ВСУ Несмотря на как таковое отсутствие новостей — газ как качали, так и качают — будущее газового транзита не давало покоя журналистам.
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