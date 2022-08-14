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Игроки «Ман Сити» выбрали Гюндогана капитаном после ухода Фернандиньо. Де Брюйне стал вице-капитаном

Полузащитник Илкай Гюндоган стал новым капитаном «Манчестер Сити». The Telegraph пишет, что голосованием игроков немец стал новым капитаном «Ман Сити».

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