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Калужские новости

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Из-за гибели 3-летнего малыша в аварии на калужской трассе возбуждено дело

Из-за гибели 3-летнего малыша в аварии на калужской трассе возбуждено дело

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за аварии на 315-м километре трассы М-3 «Украина» в Калужской области, случившейся в четверг, 9 январяПрокуратура возбудила уголовное дело из-за аварии на 315-м километре трассы М-3 «Украина» в Калужской области, случившейся в четверг, 9 января.

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