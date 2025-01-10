Из-за гибели 3-летнего малыша в аварии на калужской трассе возбуждено дело

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за аварии на 315-м километре трассы М-3 «Украина» в Калужской области, случившейся в четверг, 9 январяПрокуратура возбудила уголовное дело из-за аварии на 315-м километре трассы М-3 «Украина» в Калужской области, случившейся в четверг, 9 января.