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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере два человека погибли и двое пропали без вести после того,...

Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере два человека погибли и двое пропали без вести после того, как лодка с примерно 19 людьми на борту перевернулась недалеко от острова Алькатрас в Сан-Франциско, Калифорния, поздно вечером по местному времени 14 июля.

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