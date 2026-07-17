Соединенные Штаты Америки: по меньшей мере два человека погибли и двое пропали без вести после того, как лодка с примерно 19 людьми на борту перевернулась недалеко от острова Алькатрас в Сан-Франциско, Калифорния, поздно вечером по местному времени 14 июля.