Политнавигатор В Крыму официально насчитывается около 3 тысяч иностранных специалистов, которые работают «по соответствующим разрешительным документам».
Москвичи хвалят Крым за жёсткие меры против нелегальной миграции
Комментарии
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Михалыч
Игра власти в поддавки с жадными олигархами по их требованиям завозить мигрантов- это предательство России.
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3 час.
Карпович Владимир
Когда я работал в море,наше судно проходило межрейсовый ремонт в Южной Корее,и мне для общения, пришлось усиленно учить английский язык,хоть я его и учил в мореходке,ну пришлось повторить.Скорее здесь идет оболванивание населения ИМХО-
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3 час.
лл
лина любимцева
Нужно не "угрожать депортацией", а депортировать.
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2 час.
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