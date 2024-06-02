Медвежий угол
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Медвежий угол

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Москвичи хвалят Крым за жёсткие меры против нелегальной миграции

Москвичи хвалят Крым за жёсткие меры против нелегальной миграции

Политнавигатор В Крыму официально насчитывается около 3 тысяч иностранных специалистов, которые работают «по соответствующим разрешительным документам».

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Комментарии
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Михалыч
Игра власти в поддавки с жадными олигархами по их требованиям завозить мигрантов- это предательство России.
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3 час.
Карпович Владимир
Когда я работал в море,наше судно проходило межрейсовый ремонт в Южной Корее,и мне для общения, пришлось усиленно учить английский язык,хоть я его и учил в мореходке,ну пришлось повторить.Скорее здесь идет оболванивание населения ИМХО-
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3 час.
лл
лина любимцева
Нужно не &quot;угрожать депортацией&quot;, а депортировать.
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2 час.

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