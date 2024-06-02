Москвичи хвалят Крым за жёсткие меры против нелегальной миграции

Игра власти в поддавки с жадными олигархами по их требованиям завозить мигрантов- это предательство России.

Карпович Владимир

Когда я работал в море,наше судно проходило межрейсовый ремонт в Южной Корее,и мне для общения, пришлось усиленно учить английский язык,хоть я его и учил в мореходке,ну пришлось повторить.Скорее здесь идет оболванивание населения ИМХО-