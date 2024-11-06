Галант назвал причины своей отставки

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант объяснил своё увольнение с должности разногласиями по вопросам создания госкомиссии по расследованию нападения на Израиль палестинского движения ХАМАС, спорами вокруг освобождения заложников из сектора Газа, а также по теме призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ.
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