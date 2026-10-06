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Татар-информ

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В Росреестре РТ рассказали, как отменить доверенность, оформленную против воли

В Росреестре РТ рассказали, как отменить доверенность, оформленную против воли

Жителям Татарстана, которых обманом заставили оформить доверенность на распоряжение недвижимостью, рекомендуют как можно скорее отменить документ и установить запрет на регистрацию сделок без личного участия.

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