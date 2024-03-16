Иностранные наблюдатели из США и ЮАР за ходом президентских выборов в Херсонской области России заявили, что не обнаружили нарушений голосования, обратив внимание на неправдоподобность западной пропаганды относительно выборов в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии