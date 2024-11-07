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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Призер чемпионата мира-2021 Яна Кирпиченко объявила о завершении спортивной карьеры

Кирпиченко – серебряный призер чемпионата мира-2021 в эстафете, победительница и трехкратный призер Универсиады-2019.

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