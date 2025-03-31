Кая Каллас и главы МИД шести стран ЕС выступили сохранить активы РФ до мира

Глава европейской дипломатии Кая Каллас совместно с главами МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании, выступили за сохранение российских активов в состоянии заморозки до прекращения конфликта на Украине.
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