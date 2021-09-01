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Сколько, по какой цене и зачем ссср закупал автобусы Икарус

Сколько, по какой цене и зачем ссср закупал автобусы Икарус

Наверное нет ни одного взрослого человека в нашей стране, который бы не знал что такое Икарус. Во времена Советского Союза, эти венгерские автобусы колесили на городских, а также междугородних маршрутах практически во всех регионах огромной страны.

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