За что теперь будут выгонять из армии: разбор новой инициативы

В России может быть расширен перечень оснований для увольнения из армии. Согласно новой инициативе, ряды вооруженных сил без права ношения формы будут покидать в том числе иностранные агенты, потребители наркотических средств и лица, совершившие умышленные преступления.
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